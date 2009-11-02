Построенный из обломков Всемирного торгового центра корабль посетит Нью-Йорк

Военный корабль, при строительстве которого использовали обломки башен Всемирного торгового центра, в понедельник, 2 ноября, впервые прибудет в Нью-Йорк и пройдет вверх по реке Гудзон.

Десантно-транспортный корабль-док «Нью-Йорк» сделает специальную остановку возле места, где до 11 сентября 2001 года возвышались башни-близнецы, и даст орудийный салют.

Миновав «ground zero», «Нью-Йорк» дойдет до моста имени Джорджа Вашингтона, развернется и пришвартуется у пирса номер 88. Там в субботу, 7 ноября, должна состояться официальная церемония введения корабля в строй. Транспорт был построен на верфи в Луизиане, а название получил в честь города и штата Нью-Йорк и в память жертв терактов 11 сентября. Переплавленные стальные обломки разрушенных небоскребов использовались в конструкции носа корабля.

«Нью-Йорк» имеет водоизмещение 24,9 тысячи тонн, длина его корпуса составляет 208 метров, сообщает Lenta.ru. На борту транспорта, относящегося к классу «Сан-Антонио», могут быть размещены до восьмисот морских пехотинцев. Взлетно-посадочная палуба корабля предназначена для вертолетов, а также для конвертопланов MV-22 Osprey. В числе моряков и морских пехотинцев, находящихся на борту корабля, - нью-йоркцы, пережившие 11 сентября и специально добившиеся назначения на мемориальный транспорт.