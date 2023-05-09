Пострелять из лука и почувствовать себя рыцарем. Вот как необычно можно отпраздновать 9 Мая в Минске

Новости Беларуси. Праздничные гуляния продолжаются не только в центре столицы, оригинальные локации созданы в каждом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в Заводском местом притяжения стала площадка возле «Чижовка-Арены». В программе – выставка техники, ярмарка, работают детские аттракционы и фотозоны. Свои интерактивы представили учреждения образования. На них можно спеть всем знакомые и любимые военные песни, попробовать на скорость собрать палатку, а также оставить в «Книге памяти» истории воевавших родственников. Разучить современные танцы и насладиться концертом могут жители Ленинского района. Насыщенная программа развернулась в Лошицком усадебно-парковом комплексе.

Гуляем, все очень нравится, все хорошо. Погода хорошая, ребенок доволен. Да, Машка?

У меня прадед воевал, я его еще видел, когда был очень маленьким, мне было три годика. Память чту, праздную 9 Мая.

9 Мая, возможно, один из самых важных праздников для всей Беларуси, поэтому не отметить его и не прийти в Лошицкий парк мы никак не можем.

День Победы – это наша память, наша благодарность нашим предкам, нашим прабабушкам и прадедушкам, которые победили для нас, чтобы мы сейчас отдыхали, смотрели на это чудесное голубое небо и могли радоваться каждому дню.