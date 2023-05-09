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Пострелять из лука и почувствовать себя рыцарем. Вот как необычно можно отпраздновать 9 Мая в Минске

09 мая 2023 14:05
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Новости Беларуси. Праздничные гуляния продолжаются не только в центре столицы, оригинальные локации созданы в каждом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пострелять из лука и почувствовать себя рыцарем. Вот как необычно можно отпраздновать 9 Мая в Минске-1

Например, в Заводском местом притяжения стала площадка возле «Чижовка-Арены». В программе – выставка техники, ярмарка, работают детские аттракционы и фотозоны. Свои интерактивы представили учреждения образования. На них можно спеть всем знакомые и любимые военные песни, попробовать на скорость собрать палатку, а также оставить в «Книге памяти» истории воевавших родственников. Разучить современные танцы и насладиться концертом могут жители Ленинского района. Насыщенная программа развернулась в Лошицком усадебно-парковом комплексе. 

Пострелять из лука и почувствовать себя рыцарем. Вот как необычно можно отпраздновать 9 Мая в Минске-4

Гуляем, все очень нравится, все хорошо. Погода хорошая, ребенок доволен. Да, Машка? 

Пострелять из лука и почувствовать себя рыцарем. Вот как необычно можно отпраздновать 9 Мая в Минске-7

У меня прадед воевал, я его еще видел, когда был очень маленьким, мне было три годика. Память чту, праздную 9 Мая. 

Пострелять из лука и почувствовать себя рыцарем. Вот как необычно можно отпраздновать 9 Мая в Минске-10

9 Мая, возможно, один из самых важных праздников для всей Беларуси, поэтому не отметить его и не прийти в Лошицкий парк мы никак не можем. 

Пострелять из лука и почувствовать себя рыцарем. Вот как необычно можно отпраздновать 9 Мая в Минске-13

День Победы – это наша память, наша благодарность нашим предкам, нашим прабабушкам и прадедушкам, которые победили для нас, чтобы мы сейчас отдыхали, смотрели на это чудесное голубое небо и могли радоваться каждому дню. 

Пострелять из лука и почувствовать себя рыцарем. Вот как необычно можно отпраздновать 9 Мая в Минске-16

Празднующие могут принять участие в средневековых забавах: подержать в руках меч и копье, пострелять из лука и примерить настоящие рыцарские доспехи. Также на одной из локаций минчане могут глубже познакомиться с историей спаленных деревень и нацистскими концлагерями, которые существовали на территории нашей страны. 

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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