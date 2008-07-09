Пострадавшим во время празднования Дня Независимости - компенсации

Механизм получения и размеры компенсаций пострадавшим от взрыва в Минске разрабатывает Министерство труда и соцзащиты Беларуси.

Соответствующее поручение 7 июля дал Президент Александр Лукашенко во время совещания о ходе расследования инцидента. И уже, возможно, сегодня проект соответствующего нормативного акта будет готов. В нём обозначат конкретные предложения о получении достойного возмещения пострадавшими от взрыва.

Напомним, за медицинской помощью в клиники обратились более 50 человек, из которых 47 - были госпитализированы. Сейчас в больницах остаются 39 пострадавших, одного из которых медики центра травматологии и ортопедии планируют выписать уже сегодня.

