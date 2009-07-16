Пострадавшие в аварии в Крыму белорусы идут на поправку

Пятеро белорусов сейчас находятся в украинских больницах.

– В разных больницах Симферополя сейчас находятся 19-летняя девушка из Витебска, ее мать, еще одна девушка 22 лет из Витебска и молодая семейная пара из Могилева. Их травмы – переломы, ушибы и ссадины – для жизни не опасны, – рассказал в интервью газете «Рэспублiка» Александр Ворский, руководитель Центра медицины катастроф Крыма. – Здоровьем потерпевших уже интересовались в белорусском посольстве, на связь вышли и родственники. Платить за лечение белорусам не придется. В Украине действует закон об оказании бесплатной медпомощи при чрезвычайных ситуациях, который распространяется и на иностранцев.

Происшествия с участием зарубежных туристов в Украине происходят регулярно. Пару дней назад в ДПТ попали восемь студентов из России. В их автомобиль врезался прицеп, который оторвался от грузовика на встречной полосе. В прошлом году в нескольких авариях серьезно пострадали белорусы, пишет «Рэспублiка».