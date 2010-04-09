Поставщик мяса забрал бифштексы у посетителей ресторана прямо из тарелок

В немецком Аахене поставщик мяса для одного из ресторанов, повздорив с владельцем заведения, пришел в ярость и забрал на глазах изумленных посетителей приготовленные стейки прямо у них из тарелок.

Вечером в четверг, 8 апреля, предприниматель как обычно привез в ресторан отборные мясные продукты и намеревался получить 400 евро за предыдущую поставку. Владелец ресторана, однако, заявил, что на данный момент у него нет денег.

Между мужчинами разгорелась нешуточная ссора, которая кончилась тем, что поставщик решил забрать назад все «свое мясо». Он опустошил холодильники и конфисковал даже те куски, которые мокли в маринаде, жарились на сковороде или в духовке.

Однако этого ему показалось недостаточно, и он ворвался в зал ресторана, где начал хватать мясо прямо из тарелок посетителей, оставив 20 гостей без ужина. Тем временем хозяин уже звонил в полицию, которой сообщил, что у него в заведении бушует вор и хулиган.



Правоохранительные органы, между тем, пока не спешат наказывать поставщика мяса. Как отметили в полиции, с учетом всех обстоятельств, предшествовавших инциденту, речь, скорее всего, идет не о краже, а о простой невежливости, пишет Lenta.ru.