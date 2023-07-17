«Постараемся добавить фольклорные моменты». Появились первые туристические маршруты к II Играм стран СНГ

Новости Беларуси. Архитектурные жемчужины, национальные блюда и даже заповедные места. Все это предложат оценить участникам и болельщикам II Игр стран СНГ. По всей Беларуси разработаны туристические маршруты. В Гродненской области среди туроператоров был объявлен конкурс, отбор был тщательным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге выбрали две компании, которые предложили наиболее интересные варианты путешествий. Уик-энд на Августовском канале – памятнике гидротехнического зодчества XIX века, поездка в Беловежскую пущу, которая по праву считается гордостью страны, прогулки по большим и малым городам и многое другое.

Кроме того, гости спортивного события увидят архитектурное достояние страны, познакомятся с нашими традиционными ремеслами и отведают национальные блюда. Например, знаменитые драники, бабку, пызы или сало по уникальным рецептам агрогородка Одельск, которые здесь передаются из поколения в поколение.

Вера Караченцева, директор туристической фирмы:

Все знают, что наша Гродненщина богата средневековыми замками. Они посетят Мирский замок, Новогрудский, Лидский и, конечно, наш прекрасный Гродненский замок. Во время каждой экскурсии мы обязательно постараемся добавить фольклорные моменты, угостить нашей белорусской кухней, научить нашим белорусским танцам и дать возможность насладиться белорусской музыкой.