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«Постараемся добавить фольклорные моменты». Появились первые туристические маршруты к II Играм стран СНГ

17 июля 2023 13:31
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Новости Беларуси. Архитектурные жемчужины, национальные блюда и даже заповедные места. Все это предложат оценить участникам и болельщикам II Игр стран СНГ. По всей Беларуси разработаны туристические маршруты. В Гродненской области среди туроператоров был объявлен конкурс, отбор был тщательным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Постараемся добавить фольклорные моменты». Появились первые туристические маршруты к II Играм стран СНГ-1

В итоге выбрали две компании, которые предложили наиболее интересные варианты путешествий. Уик-энд на Августовском канале – памятнике гидротехнического зодчества XIX века, поездка в Беловежскую пущу, которая по праву считается гордостью страны, прогулки по большим и малым городам и многое другое.

«Постараемся добавить фольклорные моменты». Появились первые туристические маршруты к II Играм стран СНГ-4

Кроме того, гости спортивного события увидят архитектурное достояние страны, познакомятся с нашими традиционными ремеслами и отведают национальные блюда. Например, знаменитые драники, бабку, пызы или сало по уникальным рецептам агрогородка Одельск, которые здесь передаются из поколения в поколение.

«Постараемся добавить фольклорные моменты». Появились первые туристические маршруты к II Играм стран СНГ-7

Вера Караченцева, директор туристической фирмы:
Все знают, что наша Гродненщина богата средневековыми замками. Они посетят Мирский замок, Новогрудский, Лидский и, конечно, наш прекрасный Гродненский замок. Во время каждой экскурсии мы обязательно постараемся добавить фольклорные моменты, угостить нашей белорусской кухней, научить нашим белорусским танцам и дать возможность насладиться белорусской музыкой.

«Постараемся добавить фольклорные моменты». Появились первые туристические маршруты к II Играм стран СНГ-10

Беларусь станет столицей Игр с 3 по 15 августа. Ожидается приезд около 3 000 спортсменов из почти 30 государств. Площадки для стартов и тренировок готовы во всех регионах. Всего соревнования примут 11 городов, а значит, у гостей точно будет возможность увидеть красоты нашей страны.

# Туризм # общество # Фотофакт

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