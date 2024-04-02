«Пост нужен человеку, чтобы приблизиться к Богу». Иерей рассказал, как подготовиться к празднованию Пасхи
Великий православный пост – один из самых главных, строгих и продолжительных. В это время особенно важно держать аскезу не только в еде, но и очистить голову от темных мыслей, покаяться в грехах, быть дружелюбнее к ближним и усиленно молиться, чтобы тщательно подготовиться к Светлой Пасхе.
Иерей Антоний Гуров, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:
Во время Великого поста вспоминаются крестные страдания Господа нашего Иисуса Христа, а также вспоминается его 40-дневный пост в пустыне. Пост нужен человеку для того, чтобы приблизиться к Богу. Во время поста мы совершаем определенные покаянные молитвы, а также целью поста является изменение, преображение человека. Приближает нас к Богу именно исполнение заповедей Божьих.
Меньше ежедневной суеты и осуждений. Больше умиротворения. В Великом посте главное – духовная чистота, укрепление силы духа.
Иерей Антоний Гуров:
Неслучайно наш пост совпадает с временем весны, когда многие едут на дачу возделывать землю, чтобы посадить семена и летом принести плоды. И точно так в духовной жизни мы должны очистить во время поста почву нашей души от различных грехов, пороков, насадить в ней семена добрых дел.
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