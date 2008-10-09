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Посольство Беларуси в Великобритании выдало 2300 виз британским болельщикам

09 октября 2008 17:14
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Англичане собираются на отборочный матч чемпионата мира по футболу Беларусь – Англия. Напомним, он состоится 15 октября в Минске. Ежедневно возле посольства выстраиваются очереди желающих попасть на игру – по прогнозам дипломатов, в Минск приедут около 3 тысяч болельщиков. Визы по возможности получат все. В том числе и журналисты. Интерес к матчу проявили около 150 английских изданий, в частности «Таймс», «Роэйтерс» и «Скай-ньюс».
# общество

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