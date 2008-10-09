Посольство Беларуси в Великобритании выдало 2300 виз британским болельщикам

Англичане собираются на отборочный матч чемпионата мира по футболу Беларусь – Англия. Напомним, он состоится 15 октября в Минске. Ежедневно возле посольства выстраиваются очереди желающих попасть на игру – по прогнозам дипломатов, в Минск приедут около 3 тысяч болельщиков. Визы по возможности получат все. В том числе и журналисты. Интерес к матчу проявили около 150 английских изданий, в частности «Таймс», «Роэйтерс» и «Скай-ньюс».