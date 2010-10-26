Посол Великобритании в Беларуси: У белорусов и британцев много общего

Витебск посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь Розмари Томас. После встречи с руководством облисполкома Розмари Томас побеседовала с журналистами.

Розмари Томас:

Витебск с его замечательными церквями — одна из жемчужин в короне Беларуси.

Я чувствую себя в Беларуси как дома. И не только потому, что у меня всегда был интерес к этой части мира, но еще и потому, что у белорусов и британцев много общего. Наши народы одинаково толерантны, трудолюбивы и дружелюбны, у них спокойный взгляд на мир. Такие черты национального характера я повсюду встречаю в Беларуси.

В британском университете, где обучалась Розмари Томас, были копии картин Марка Шагала, и теперь, как отметила госпожа посол, она счастлива приехать на родину художника, искусство которого вдохновляло ее в студенческие годы. Сейчас госпожа Томас в основном живет в Минске.



На вопрос журналистов о перспективах сотрудничества госпожа посол ответила, что у Великобритании есть свой интерес, в частности, в области компьютерных программ, когда британские компании заказывают у белорусских специалистов программное обеспечение. На взгляд Розмари Томас, более успешному развитию туризма на Витебщине мешают проблемы маркетинга, инфраструктуры и виз, а также языковой барьер, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вицьбiчы».