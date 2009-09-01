Посол Великобритании болеет за БАТЭ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь Найджел Гулд-Дэвис в предстоящем матче БАТЭ - «Эвертон» будет болеть за белорусский футбольный клуб.

Матч с английским футбольным клубом должен состояться в Минске 1 октября. «Так как я болею за «Ливерпуль», который является одним из главных соперников «Эвертона», то в предстоящем матче буду болеть за белорусскую команду», - сказал посол.

Найджел Гулд-Дэвис, который сегодня завершает свои полномочия, также отметил, что футбольные фанаты, которые приезжали в Минск в октябре прошлого года на отборочный матч Кубка мира, уехали на родину с исключительно положительными впечатлениями о Беларуси, сообщает БЕЛТА.