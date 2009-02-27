Посол КНР в Беларуси встретился со студентами факультета международных отношений БГУ

"Китаю есть чему поучиться у Беларуси", – заявил на встрече в Минске Лу Гуйчэн. По мнению зарубежных экспертов, у белорусов стоит поучиться патриотизму, сохранению культурных традиций и защите окружающей среды. Отметим, наша страна и Китай активно сотрудничают и реализуют ряд совместных проектов. Только за прошлый год совместный товарооборот вырос вдвое и достиг двух миллиардов долларов. Во взаимных приоритетах по-прежнему – высокотехнологичные предприятия, энергетика и банковская сфера.