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Посол КНР в Беларуси встретился со студентами факультета международных отношений БГУ

27 февраля 2009 11:51
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"Китаю есть чему поучиться у Беларуси", – заявил на встрече в Минске Лу Гуйчэн. По мнению зарубежных экспертов, у белорусов стоит поучиться патриотизму, сохранению культурных традиций и защите окружающей среды. Отметим, наша страна и Китай активно сотрудничают и реализуют ряд совместных проектов. Только за прошлый год совместный товарооборот вырос вдвое и достиг двух миллиардов долларов. Во взаимных приоритетах по-прежнему – высокотехнологичные предприятия, энергетика и банковская сфера.
# общество

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