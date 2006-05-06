Пособие в связи с выходом на пенсию не будет облагаться подоходным налогом

Соответствующий Указ издан главой государства на основании предложений трудовых коллективов и граждан.

Данным документом освобождаются от обложения подоходным налогом выходные пособия, полученные физическими лицами в порядке и на условиях, предусмотренных коллективным договором, соглашением, в связи с их выходом на пенсию.

До принятия указа от налогообложения освобождались только выходные пособия, выплачиваемые работникам в случаях и размерах, определенных законодательными актами. Поэтому при их получении граждане должны были уплатить подоходный налог, размер которого мог составить до 30% от суммы пособия. В то же время выходное пособие является своего рода социальной гарантией, так как выплачивается работнику с целью смягчения последствий в связи с потерей места работы.

Величина выходного пособия, освобождаемого от налогообложения, ограничена максимальным размером выходных пособий, выплачиваемых на предприятиях республики, и составляет девять среднемесячных заработных плат работника.