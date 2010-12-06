Социальная поддержка молодежи и пожилых сохранится, медицина останется бесплатной. Пособие по уходу за ребенком приравняется к средней зарплате матери до декретного отпуска. То же самое касается единовременного пособия при рождении первого ребенка.

Задача – войти в ближайшее время в число 50 стран с наивысшим индексом развития человеческого потенциала. Следующая пятилетка станет периодом обновления. Высокий жизненный уровень белорусов – не просто цель, это смысл проводимой государственной политики, – подчеркнул Президент. В предстоящей пятилетке окончательно решат вопросы доступности и качества жилья.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди – главное богатство Беларуси. В них – залог наших успехов и государства в целом. Поэтому ключевым приоритетом нашей политики всегда был, есть и будет человек. Его потребности, уровень и качество жизни.

Об основе модернизации страны, о человеческом капитале. Наша работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идет в сравнение с тем, что предстоит сделать. Следующая пятилетка станет периодом обновления, нацеленным на качественно новое развитие Беларуси.

Стратегическая цель – войти в число первых 50 стран мира с наивысшим индексом развития человеческого потенциала. Высокий жизненный уровень белорусских граждан – не просто цель. Это смысл проводимой государственной политики.

Здравоохранение было и остается приоритетом. Даже в условиях мирового кризиса расходы на него сокращены не были. Мы четко определились по всем направлениям его развития. И уже провели необходимые реформы. Системно, качественно обновляли каждый элемент, переоснащали медицинские учреждения с тем, чтобы отечественное здравоохранение не уступало лучшим зарубежным образцам.

Сегодня на тысячу населения республики приходится более пяти врачей. Это выше, чем в таких ведущих странах Европы, как Франция, Германия, Австрия. Но все ли достигнуто? Нет. Медицинская помощь должна быть оперативной, качественной, доступной, независимо от того, живет человек в городе или в деревне.

В ближайшие два года мы завершим оснащение всех лечебных учреждений страны. Без неоправданных излишеств, но с современнейшим оборудованием.

Вопрос о полном укомплектовании поликлиник и больниц необходимыми специалистами должен быть решен окончательно.

Образование. По этому показателю Беларусь занимает 23 позицию в индексе мирового рейтинга благосостояние населения. Это очень высокий показатель. У нас уже давно все дети охвачены средним образованием. Предоставлены самые широкие возможности для получения высшего образования.

Пожалуй, никогда за всю современную историю в Беларуси не было такого количества обучающихся в вузах и имеющих высшее образование. Причем наиважнейший наш успех в этой сфере состоит в том, что удалось обеспечить равнодоступность высшего образования и справедливость при поступлении для всех абитуриентов: и городских, и сельских.

В отличие от других постсоветских стран нам удалось не только сохранить среднее профессиональное образование, но и поднять его на качественно новый уровень. Таково веление времени. Современный рабочий – это не просто рабочий. Это, по сути дела, инженер. Посмотрите на наших соседей. Там многие производства остановились из-за того, что некому работать. Мы этого не допустили. И сегодня готовим кадры по различным рабочим специальностям. И для Беларуси, и для других стран, которые направляют своих граждан учиться в белорусские, профессионально-технические училища, лицеи или колледжи. Кто бы мог подумать, что в ПТУ, некогда советские, ныне – белорусские, из-за границы мы будем принимать детишек для обучения рабочим специальностям.