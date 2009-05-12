Пособие по уходу за ребенком до трёх лет в Беларуси будет увеличено

С таким предложением выступило министерство труда и соцзащиты. Уже в текущем году выплата составит не 80, а 100% бюджета прожиточного минимума.

Выполнение программы демографической безопасности республики обсуждали сегодня в правительстве. Еще одна задача на этот год – снижение темпов депопуляции населения. В прошлом году на первое место в стране вышли внешние причины смертности – убийства, дорожные аварии и отравление алкоголем. В первую очередь, это касается мужского населения.

– Сохраняется большая разница в продолжительности жизни мужчин и женщин. 64,7 для мужчин и 76,5 – для женщин. Это обусловлено различием в образе жизни. Таким образом, основные усилия мы должны сосредоточить на реализации мер, направленных на увеличение продолжительности здоровой и активной жизни, прежде всего мужского населения страны, - считает министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Владимир ПОТУПЧИК.