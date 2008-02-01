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Последствия вспышек бешенства животных ликвидируют в Гродно

01 февраля 2008 11:48
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В райцентре выявлены 2 очага этого опасного заболевания. Его источником стали две домашние кошки, которые, как предполагают ветеринары, могли заразиться от дикого животного в лесу на окраине города.

Пока точно известно, что с бешеными кошками контактировали два человека. Сейчас их наблюдают медики. На сегодняшний день, от укуса больных животных пострадали уже пять человек. В таких случаях, предупреждают специалисты, главное своевременно обратиться за медицинской помощью.

Карантин в Гродно будет действовать еще как минимум два месяца. Если за это время новых случаев заражения бешенством не произойдет, усиленный контроль за животными будет снят. Однако, в любом случае специалисты советуют зарегистрировать своих питомцев и посетить ветлечебницу.

# общество

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