Последствия вспышек бешенства животных ликвидируют в Гродно

В райцентре выявлены 2 очага этого опасного заболевания. Его источником стали две домашние кошки, которые, как предполагают ветеринары, могли заразиться от дикого животного в лесу на окраине города.

Пока точно известно, что с бешеными кошками контактировали два человека. Сейчас их наблюдают медики. На сегодняшний день, от укуса больных животных пострадали уже пять человек. В таких случаях, предупреждают специалисты, главное своевременно обратиться за медицинской помощью.

Карантин в Гродно будет действовать еще как минимум два месяца. Если за это время новых случаев заражения бешенством не произойдет, усиленный контроль за животными будет снят. Однако, в любом случае специалисты советуют зарегистрировать своих питомцев и посетить ветлечебницу.

