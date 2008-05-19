Последняя белорусская семья из числа пензенских затворников вернулась на родину

Однако, общаться с внешним миром бывшие жители подземелья наотрез отказываются.

Возвращение семьи Вабишевич в деревне Глинянка ждали с особым нетерпением. Ждали, что вернуться и все окажется простым недоразумением, уже сутки Вабишевичи на родине, однако общаться с односельчанами наотрез отказываются.

Инна и Александр Вабишевичи всегда слыли людьми благополучными, растили четверых детей. Он работал на железной дороге, она в школе техничкой, была очень набожной, всегда ездила по святым местам, в одной из таких поездок она и встретила Петра Кузнецова. А дальше развернулась история, которая потрясла почти весь мир. В подземелье семья Вабишевичей вместе с еще тридцатью затворниками в ожидании конца света добровольно замуровали себя под землей.

Почти полгода о жизни своих родственников ничего не знала Анна Ивановна, – мать Александра Вабишевича. После того, как ее сын с женой бесследно исчезли, она переехала из соседнего района помогать оставшимся внукам по хозяйству. Вчера ее дети вернулись домой, но она не знает как жить дальше. Старшая дочь Анна подозрительную теорию своих родителей никогда не поддерживала. Сейчас заканчивает школу, собирается поступать в университет.

Все белорусы благополучно вернулись на родину. Однако, точку в вопросе о пензенских затворниках ставить еще рано. Специалистам предстоит хорошо поработать, что жизнь этих семей вошла в нормальное русло.



И как сообщили сегодня российские информагентства, пещера пензенских затворников-сектантов в ближайшее время будет взорвана. Здесь уже все готово для проведения операции по ликвидации убежища. Возможно, это произойдет уже завтра.