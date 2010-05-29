Последний звонок прозвенел для выпускников 9 и 11 классов школ, гимназий и лицеев

Заветный аттестат получили почти двести тысяч юных белорусов. Праздник прощания со школьной скамьей прошел в лучших традициях. Но каждое учебное заведение отметило его по-своему.

Укладка, макияж и наряд. Виктория сегодня наводила марафет целое утро. Прощание с любимой школой – дело волнительное и немного грустное. Выпускники, пускай и неловко, кружились в вальсе и осыпали цветами учителей. Правда, думать о взрослой жизни, во всяком случае сегодня, они не хотят.

Сюда пришли они на корабль ученье, а уходят на корабль жизнь. Детство закончилось, но выпускники смотрят на это с оптимизмом, и отпускают его вместе с белыми голубями в небо.

Отметить праздник прощания со школьной скамьей по полной программе, чтобы запомнилось. Выпускники не скупились – заказывали самые шикарные лимузины и устраивали прощальные рандеву по городу.

Евгений Алексейчик, выпускник средней школы № 143:

– Я всегда мечтал закончить школу, а теперь понимаю, что это мечта глупая, потому что это самая легкая жизнь, самая беззаботная. Ведь будет труднее, надо поступать в высшее учебное заведение, искать какую-то работу.

В нынешнем году аттестаты о среднем образовании получат примерно 88 тысяч юношей и девушек. Впереди у них – экзамены и прощальный бал 11 июня, который выпускники собираются отметить с большим размахом.

Алина Змачинская, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.