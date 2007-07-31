Последний штурм главного вуза страны

Сегодня в БГУ начались профильные экзамены для абитуриентов творческих и естественнонаучных специальностей.

Самая напряженная схватка среди будущих дизайнеров - полтора десятка человек на место. Конкурсы высоки и на другие специальности. По прогнозам, БГУ примет только тех, кто наберет больше 300 баллов из 400 возможных.

Вступительная кампания для абитуриентов началась с красной ковровой дорожки. Сюда по очереди выходили случайные делегаты из толпы, чтобы наугад выбрать для своего предмета один из 10 вариантов заданий.

На университетском крылечке сегодня собрались абитуриенты-химики, биологи, журналисты, историки, дизайнеры и теологи - всего около семисот человек. Назвать БГУ своей альма-матер сможет только каждый третий из них.

Тяжелее всего сейчас дизайнерам. Их специальность уже несколько лет подряд бьет все рекорды по количеству поданных документов. В этом году на одно место претендует 15 человек.

Креатива от будущих дизайнеров пока не ждут. Натюрморт из трех гипсовых фигур они должны почти сфотографировать карандашом. Большинство поступающих к экзамену относятся как к лотерее. Попасть в пятерку счастливчиков, которых научат дизайну бесплатно, шансы у всех примерно равны.

К моменту заполнения экзаменационных листов в здании не остается лишних людей. Для родителей и случайных прохожих двери Белгосуниверситета будут закрыты до 4 августа, а уже в начале следующей недели всех поступивших зачислят на бюджетное отделение.