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Последний день зимы оказался довольно теплым

28 февраля 2009 14:51
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Температура воздуха – в "плюсе". И в целом, как утверждают синоптики, последний зимний месяц в Беларуси был на 2-4 градуса теплее обычного. В феврале чередовалась холодная и теплая погода. Самая холодная ночь не только месяца, но и всей нынешней зимы выдалась 3-го февраля. Тогда столбик термометра опустился до минус 20-ти, а в Могилевской области – до минус 25-ти. А самым теплым днем было 7-е февраля, когда в Брестской области воздух прогрелся до плюс 14-ти.
# общество

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