Последний день Масленицы: в Минске сегодня прощаются с зимой и встречают весну

Как в старину — народными обрядами, танцами и песнями. В столице гуляния развернулись в городских парках. Особенно многолюдно в парке Горького.

Минчане и гости города пришли сюда целыми семьями - посмотреть на ряженых и коробейников, поучаствовать в шуточных состязаниях. Каждый нашел себе развлечение по душе и отведал румяных блинов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К вечеру на праздничной площадке запылает чучело «зимы». Именно так завершится главный масленичный обряд встречи весны.

Минчане:

- Просто красота кругом. Мы только что пришли, но конечно же уже попробовали блины. Очень вкусные!

- Все отлично! Мы уже сходили потанцевали, купили подарки, покатались на машинках, в лотерею поиграли. Сейчас бабушка стоит в очереди за блинами, поедим блинов.

- Замечательный день всем хорошо, весело. Хороший праздник – праздник весны.

Чин прощения сегодня совершают в православных храмах Беларуси. На протяжении всего дня в церквях идут специальные службы. В наши дни появилась также традиция просить у близких прощения по телефону либо с помощью SMS-сообщений. Священнослужители не против такого новшества, главное, чтобы это было искренне.