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Последние приготовления к учению «Запад-2017»: десантники из Бреста осваивают полигон «Лосвидо»

13 сентября 2017 07:45
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Новости Беларуси. К горячей встрече условного противника готовы: белорусские десантники из Бреста осваивают полигон «Лосвидо» 103 мобильной бригады из Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учение «Запад-2017» пройдет в обстановке, максимально приближенной к боевой.

Поэтому и таков выбор командования сил специальных операций – учиться «крылатая гвардия» будет в нерасстрелянных местах. Сейчас здесь военно-полевая жизнь кипит, правда, как и должно быть у военных, хорошо замаскированная. Идут последние приготовления к учению.

Последние приготовления к учению «Запад-2017»: десантники из Бреста осваивают полигон «Лосвидо»-1

# общество # Военные учения # Беларусь-Россия # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Учения «Запад-2017»

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