Последние приготовления к учению «Запад-2017»: десантники из Бреста осваивают полигон «Лосвидо»

Новости Беларуси. К горячей встрече условного противника готовы: белорусские десантники из Бреста осваивают полигон «Лосвидо» 103 мобильной бригады из Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учение «Запад-2017» пройдет в обстановке, максимально приближенной к боевой.

Поэтому и таков выбор командования сил специальных операций – учиться «крылатая гвардия» будет в нерасстрелянных местах. Сейчас здесь военно-полевая жизнь кипит, правда, как и должно быть у военных, хорошо замаскированная. Идут последние приготовления к учению.