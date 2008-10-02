Последние купола установили на храм в честь Всех Святых в память безвинно убиенных в Отечестве нашем

Спустя 17 лет после закладки первого камня, строительство одного из самых крупных храмов на постсоветском пространстве вышло на свою финишную прямую. Сегодня храм-памятник в честь Всех Святых в память безвинно убиенных во Отечестве нашем обретает свои купола. Высотой 72 метра (а вместе с крестом – 74) – он второй по величине на постсоветском пространстве после Храма Христа Спасителя в Москве. Одновременно он сможет принять 1200 молящихся, а во время праздничных богослужений и того больше. Здесь появится воскресная школа, для прихожан — трапезная на 75 мест.



Первый камень в основание храма был заложен в 91 году. Но только через 5 лет при участии президента Беларуси Александра Лукашенко и Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета здесь была заложена капсула с памятной грамотой. А еще спустя 10 лет первый колокольный звон нарушил тишину над православной обителью.



Каркас большого купола весом более четырех тонн еще в октябре 2006 доставили на место строительство спасатели. Тогда для этих целей был задействован вертолет МИ-26. Сегодня при помощи подъемного крана все три купола обрели свою постоянную обитель. Хотя храм еще только возводится, о нем уже говорят, как о будущей национальной святыне. Возведение его символизирует благодарность и вечную память многим поколениям белорусов, отдавших свою жизнь за родную землю.