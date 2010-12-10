После звонка на горячую линию Всебелорусского народного собрания семье из Постав привезли торфобрикеты, которые ждали более 2 месяцев

За два дня работы Всебелорусского народного собрания на горячую линию поступило 835 телефонных звонков и более 250 телеграмм. Один из сигналов был из Постав. Молодая семья с двумя детьми из Витебской области более двух месяцев стояла в очереди на получение торфобрикетов.

Зима вступила в свои права, а решение коммунальных проблем по-прежнему висело в воздухе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

После переезда в эту квартиру семья Януш полтора года делала ремонт. На благоустройство жилья даже взяли кредит. Только вот весь труд впустую. Доступными средствами бороться с затекающим, черным от плесени углом не получилось. Обратились в ЖКХ — но безрезультатно.

Юлия Януш, жительница г. Поставы:

Смотрели телевизор, увидели телефон горячей линии и позвонили. Конечно, не ожидали, что так быстро среагируют и начнутся работы. Хочется сказать большое спасибо, что такие линии есть.

После звонка на Всебелорусский форум подоспела не просто помощь, а скорая помощь. Кирпичные стены впитывали влагу, как губка. Потому и сырость. Для ликвидации последствий коммунальщики уже разработали целую стратегию.

Александр Романенков, заместитель директора жилищно-эксплуатационной службы Поставского района:

Есть у нас тепловая пушка, которой мы стенку подсушим. Также мы заказали материал, предназначенный для борьбы с грибком, плесенью, сыростью. Мы этим материалом обработаем стенку.

И это не единственная проблема, с которой обращалась Юлия. Торфобрикеты они с мужем ждали еще с осени. Пока топили, чем придется. А в семье двое маленьких детей.

Дмитрий Януш, житель г. Поставы:

Топить уже нужно было с сентября. Осень-то холодная была, а топить не было чем.

Зима в Поставах уже не шуточная. Как видно, на улице мороз, снег и даже сосульки на крышах. Но чем грелась бы молодая семья в морозы, неизвестно, если бы не звонок на горячую линию. Торфобрикеты сюда привезли только сегодня.

Павел Станюш, заместитель председателя Поставского райисполкома:

В этом году реализовано где-то процентов на 40 топлива больше, в том числе и торфобрикетов, чем в предыдущем году. Поэтому, конечно, в конце года дотации уже использовали и дотировать топливо проблематично.

Юлия признается, что номер горячей линии попался под горячую руку. На душе накипело. Чиновники надеются, что подобных конфликтов в районе не повторится. Ведь все проблемы здесь уладили за один день все-таки возможно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .