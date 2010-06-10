После знойных пятницы и субботы минчанам обещают грозы, град и шквалистый ветер в воскресенье

Грозовой фронт накрыл минувшей ночью белорусскую столицу. Сильный дождь лил несколько часов и к утру по улицам города потекли реки, на два часа остановилось движение общественного транспорта, подтопило 11 участков дороги. А уже к полудню горожане изнывали от жары.

Первые пассажиры утренних маршрутов добирались по объездным путям. Ночной ливень превратил улицы Минска практически в Венецию. «Разруливали» ситуацию спасатели, дорожники и правоохранители. А к обеду солнце светило на полную мощность. И снова на дорогах пробки, только от ДТП. Их количество в жару возросло в полтора-два раза.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

Водителей такая погода расслабляет. Особенно опасно, когда водитель начинает превышать скорость и нарушает правила обгона, потому что на горизонте расплавленного асфальта машины сливаются с проезжей частью

Вялость, головные боли и тошнота. Перепады погоды некоторые ощутили на себе, в буквальном смысле слова. Жалоб на состояние здоровья и обращений к врачам сегодня было больше обычного.

Александр Пацеев, главный врач Городского кардиологического диспансера Минска:

В жару необходимо носить обычную летнюю свободную одежду, питание обычное, преимущественно салаты, избегать жирного, мясного, выпивать полтора-два литра воды.

Реальная выгода от такого «плюса за окном» у тех, кто предлагает прохладу. Продажа мороженного возросла в два раза. До 60 тонн продукта на палочке и в стаканчиках съедают минчане в такой жаркий день.

Эти полки пустеют на глазах, а в каждом чеке — напитки, соки, воды. Да и на витаминную продукцию даже в часы затишья аншлаг. Что говорить тогда о мороженом.

Светлана Садовская, коммерческий директор торговой сети:

Мороженное пользуется таким спросом, что мы не успеваем его заказывать и выкладывать.

После жары — ливень и наоборот. Такую закономерность синоптики объясняют большим испарением. Ведь когда на градуснике 25 и выше, то в воздух над Беларусью поднимается столько влаги, сколько воды, к примеру, в озере Нарочь. Потом она из грозовых облаков вновь выпадает на землю.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

В ближайшие двое суток ожидается жаркая погода. На большей части территории прогнозируется днем 30-32, а по югу — 34-36. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 8-13 градусов выше климатической нормы для этого времени. Такое в нашей стране бывает раз в десять лет.

После знойной пятницы и субботы в воскресенье — очередной каприз. Обещают дожди, грозы, сильные ливни, град и все это под шквалистый ветер. При этом будет тепло, а на юге страны даже жарко.