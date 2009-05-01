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После зимнего перерыва распахнул свои двери Ботанический сад

01 мая 2009 15:46
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В этом году гостей порадует не только яркая палитра первых весенних цветов

Одним из главных сюрпризов станет обновлённый внешний вид Лебединого озера - его реконструкция завершена. Сюда уже вернулись лебеди и утки. Проводить время будет намного приятней и интересней: здесь появился живописный остров с удобными местами для отдыха и современной площадкой для наблюдения за пернатыми.

- Зеркало воды составляет порядка двух гектаров. Через него пешеходный мостик, для того, чтобы посетители могли быть на центре озера. Это воодушевляет, они видят плавающих лебедей, уток и скажем природный пейзаж, этот оазис в центре города — это здорово... Основные  объемы по реконструкции завершены, теперь остается довести до логического завершения те помещения, которые обеспечивают жизнедеятельность  этого объекта, - рассказал заместитель директора Центрального Ботанического сада НАН Беларуси Владимир Шило.


Изменения произошли и в системе обслуживания. Теперь вместо массовых экскурсий, можно заказывать индивидуальные. На некоторые категории билетов действуют скидки. В ближайших планах цветоводов — создание сада ароматов, благоприятных для нервной системы и установка видеонаблюдения за посетителями-вандалами.

 ПОСЛЕ ЗИМНЕГО ПЕРЕРЫВА РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

ПОСЛЕ ЗИМНЕГО ПЕРЕРЫВА РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

# общество

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