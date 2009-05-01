 ПОСЛЕ ЗИМНЕГО ПЕРЕРЫВА РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

В этом году гостей порадует не только яркая палитра первых весенних цветов

Одним из главных сюрпризов станет обновлённый внешний вид Лебединого озера - его реконструкция завершена. Сюда уже вернулись лебеди и утки. Проводить время будет намного приятней и интересней: здесь появился живописный остров с удобными местами для отдыха и современной площадкой для наблюдения за пернатыми.

- Зеркало воды составляет порядка двух гектаров. Через него пешеходный мостик, для того, чтобы посетители могли быть на центре озера. Это воодушевляет, они видят плавающих лебедей, уток и скажем природный пейзаж, этот оазис в центре города — это здорово... Основные объемы по реконструкции завершены, теперь остается довести до логического завершения те помещения, которые обеспечивают жизнедеятельность этого объекта, - рассказал заместитель директора Центрального Ботанического сада НАН Беларуси Владимир Шило.



Изменения произошли и в системе обслуживания. Теперь вместо массовых экскурсий, можно заказывать индивидуальные. На некоторые категории билетов действуют скидки. В ближайших планах цветоводов — создание сада ароматов, благоприятных для нервной системы и установка видеонаблюдения за посетителями-вандалами.