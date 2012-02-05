После возвращения с Континентального кубка «Юность» обыграла «Брест» лишь по буллитам

Последний шанс побороться за первое место по итогам регулярного чемпионата «Гомель» упустил, дважды кряду проиграв «Металлургу». Счет открыл Павел Мусиенко (отметим и ошибку жлобинского голкипера Леонида Гришукевича). Но в том же втором периоде Георгий Яскевич ответил точным броском от синей линии.

А решила все ошибка гомельчан в чужой зоне в заключительном периоде. Последовала оборотка, на острие атаки оказался Вячеслав Андрющенко. Он же и поразил ближнюю девятку ворот хозяев – 2:1.

«Юность» же вновь испытала проблемы с «Брестом». Хотя начиналось для минчан все наилучшим образом. 5-я минута, первое удаление в рядах брестчан, и Максим Слыш, замыкая прострел Берзиньша, открывает счет. 9-я минута, второе удаление гостей, и Олег Тимченко удваивает перевес «Юности», сыграв на добивании.

Однако брестская песенка спета еще далеко не была. Во втором периоде усилиями Алексея Гаврилёнка и Мартина Кадлеца приезжая команда восстановила равенство. Видимо, минчане все никак не отойдут от Континентального кубка.

Максим Слыш, ХК «Юность»:

Не немного стало тяжело, может, не перестроились. Там были другие скорости, другое судейство. Наверное, еще это сказывается на нас. Там мы хорошо выступили, а сюда приехали, пока играет не с сильными соперниками. Идет недонастрой. Думаю, сейчас будут игры со Жлобином, Гродно, и команда будет показывать такой же хоккей, по крайней мере, стараться, как на Континентальном кубке.

В третьем периоде шайб заброшено уже не было, так что командам пришлось провести овертайм. И «Брест» вполне мог не затягивать дело до буллитов. Роскошный шанс решить исход встречи упустил новичок гостей – чех Мартин Кадлец, сообщили в программе «Горячий лед».

Александр Гавриленок, главный тренер ХК «Брест»:

Казалось бы, после первого периода 0:2. Поигрывая, должен быть доволен заработанному очку. Но, как говорится, аппетит приходит во время обеда.

Серия буллитов не затянулась. Из всех, кто выходил на бросок, точен был лишь Александр Абакунчик. Он и принес «Юности» минимальную победу.

«Шахтер» нанес поражение «Химику», которое для новополочан стало 14 подряд. В первом периоде гости еще сопротивлялись, однако дубль Ильи Камбовича в меньшинстве во второй трети поставил «Химик» на колени. В дальнейшем «горняки» довели дело до закономерной победы – 6:2.

«Лида» разгромила «Витебск», а Никита Ремезов оформил дубль. «Могилев» уступил Лиепае в серии буллитов, что нам посулило интригу в сражении за седьмое место.