После реконструкции открыт международный пункт пропуска "Мокраны"

Теперь пропускная способность здесь увеличилась почти вдвое. Это особенно важно - "Мокраны" часть трансъевропейского транспортного коридора Париж-Берлин-Варшава-Минск-Москва.

Три года реконструкции. Строительство новых зданий и приобретение оборудования. Сегодня "Мокраны" получили статус современного международного автодорожного пункта таможенного оформления. Проектная пропускная способность Мокран увеличилась с 500 до 800 транспортных средств в сутки.

Также каждый день белорусско-украинскую границу здесь пересекают и 14 рейсовых автобусов. И это не предел. Пункт пропуска выходит на II трансъевропейский транспортный коридор Париж-Берлин-Варшава-Минск-Москва. Это немаловажно для развития торговых, туристических и деловых отношений. Впечатляет не только количество, но и качество специализированного оборудования. Пункт пропуска оснащен по последнему слову техники.

"Мокраны" - 8 по счету пункт пропуска, обустройство которого осуществлялось за счет средств Союзного государства и республиканского бюджета в рамках Программы первоочередного развития таможенной инфраструктуры. Следующий шаг его усовершенствования - внедрение системы одной остановки. Время оформления документов тогда сократится здесь до 3 минут.