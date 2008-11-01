После реконструкции открылось движение на центральных улицах столицы

В центре Минска сегодня снимали знаки с запретами на проезд.

От Тимирязева до проспекта Победителей открыли проезжую часть после реконструкции, от улицы Волгоградской до проспекта Машерова возобновили движение трамваев номер 1, 5, 6, 8.



Тише едешь – от Волгоградской до Машерова будешь. Сегодня запустили транспорт, которого минчане ждали долгое время. Временный 158 заменили постоянные 1-ый, 5-ый, 6-ой и 8-ой. Трамваи обкатывают новые рельсы без шума и вибрации. Благодаря швейцарским технологиям.

«А-8» - так у строителей классифицируют магистраль общегородского назначения проспекта Машерова. Теперь здесь восьми полосная дорога шириной 70 метров. Лощенный путь по проекту стоил 14 миллиардов рублей, ее авторы уложились в половину меньше, но уверяют, что делалось на века.

Все дороги ведут в центр. И если вчера путь с дома на работу лежал через околицы, то в выходные дни можно напрямую ехать на центральные проспекты столицы без лишних пересадок – по крайней мере на этих двух улицах точно.

