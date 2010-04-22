После отмены порога явки люди идут на участки охотнее, отмечают в Центризбиркоме

Чего не скажешь о кандидатах от оппозиционных партий, которые просто отказываются от предоставляемых им возможностей.

Наиболее активно голосовали последние два дня в Гомельской области. Интересно то, что именно в этом регионе еще пару недель назад активно снимали свои кандидатуры отдельные потенциальные депутаты. На вопросы членов избиркомов – Почему? – внятного ответа отказники так и не дали. И тут оказалось, что в Минске у этой избирательной кампании тоже есть свои странные особенности.

У главы городской избирательной комиссии сейчас горячие дни. Накаленные телефонные линии приносят разные вести о кандидатах. Но часто и совсем неожиданные – от самих кандидатов.

Татьяна Кравченко, председатель Минской городской избирательной комиссии:

– Из 12 зарегистрированных кандидатов ОГП восемь не явились на запись на радио. Вот казалось бы.

Корреспондент СТВ:

– Они объясняли причины?

Татьяна Кравченко:

– Нет, они ничего не объясняли. Некоторые даже звонили в комиссии, а можем мы не ходить на запись? Ну, естественно, мы отвечали, не хотите не ходите.

Татьяна Кравченко уже даже подвела свою статистику – большинство тех, кому бесплатные эфиры на радио не нужны – представители партий и объединений оппозиционного толка. Странно. Ведь еще на прошлых выборах этих же людей, говорит глава комиссии, не устроили три эфирные минуты. Теперь говорить можно пять – но приходить на радио от этого они больше не стали.

Татьяна Кравченко:

– Из восьми кандидатов от БНФ не явилось четыре – половина. Из 13 кандидатов партии Справедливый мир не явилось шесть. Ну, представляете какие цифры?!

Впрочем, проблески агитационной неактивности белорусской оппозиции специалистам стали видны еще месяц назад, когда выяснилось, что многим их кандидатам средства на печать листовок просто не нужны. То ли восемь базовых для них не деньги, то ли листовки им ни к чему – недоумевают в комиссиях. Так же как недоумевают и простые избиратели. Которые говорят, мы бы, может, и почитали, и посмотрели, и послушали. Но нечего, не на что, некого.

Избиратель:

– Я не видел депутата от БНФ, он никакой работы здесь не проводил, не встречался с народом. Я думаю, что он слабую агитацию проводил по поводу выдвижения своей кандидатуры. Мы в районе Зеленого луга, нашего округа ни разу его не видели и не беседовали с ним.

На этом участке кандидат от БНФ баллотируется уже не в первый раз. Но пока безуспешно. А таких участков для досрочного голосования в Минске сейчас 666. Правда вряд ли потенциальных депутатов от БНФ и ОГП испугала мифическая цифра. Ведь сколько лет ни висят портреты на стендах, а для избирателей те, кто на них, так мифом и остаются.

Лариса Белая, председатель Советской районной организации ОО «Белорусский фонд мира»:

– Я точно знаю, что руководство школы неоднократно, как к депутату, обращалось с просьбами по обустройству территории, по другим вопросам – никаких ответов не было.

Корреспондент СТВ:

– От него конкретно?

Лариса Белая:

– Конкретно от этого кандидата просто не было ответа.

Мы решили провести свой эксперимент и в час пик вечером исколесили все тот же Советский район столицы. Искали тех, кто агитирует. И нашли. Со своими пикетами они стоят в самых многолюдных местах района. У рынков и магазинов.

Светлана Мандрик, активист общественной организации:

– Мы стоим тут весь день. Не кушаем, не пьем, так как нет времени на это. После агиткампании мы ходим по квартирам, разговариваем с избирателями. Кидаем листовочки в ящики.

Михаил Безрученко, активист общественной организации:

– Вот, в ходе пикетов, живое общение с людьми, прохожими, интересующимися, не интересующимися. Подходим к людям, говорим, спрашиваем, предлагаем.

Наблюдать за выборами в местные советы будут дипломаты из нескольких десятков стран. Плюс собственно белорусские наблюдатели. Что интересно своих представителей в районные и городские избиркомы наряду с КПБ, БРСМ, Белой Русью и другими делегировал и тот же БНФ. Но на этом все. Зато копилка особенностей этой политической кампании пополнилась новым фактом – судя по досрочному голосованию, она более интересна людям, но, как и раньше, совсем неинтересна оппозиции.

Наталья Копотева, Анна Бунькова, Игорь Пучков, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.