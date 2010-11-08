После обращения в Администрацию Президента в Колядичах заасфальтировали дорогу, а в Могилевской области отремонтировали детдом

Этот детский дом семейного типа (см. видео к сюжету — прим. ред.) — единственный в Климовичах. Новоселье здесь многодетная семья отпраздновала еще в 2008 году. Правда, радость долгожданного переезда длилась недолго.

Испытание первым дождем дом не выдержал: большая вода пришла и в спальню, и на веранду.

Почти два года женщина обивала пороги местного райисполкома, ожидая помощи — и всё безрезультатно. Пока проблему не услышали на самом высоком уровне.

Ирина Моцная, воспитатель детского дома семейного типа:

После этого зашевелились и сделали даже то, на что я не рассчитывала: в частности, поменяли крышу.

Чтобы проехать несколько сотен метров до столицы по благоустроенной дороге, жителям Колядичей пришлось несколько лет ходить по управленческой иерархии.

Тамара Хованская, жительница поселка Колядичи:

Писали претензии разные, а тут недели две как сделали новую дорогу.

Чтобы здесь появилась дорога, Александру Плащинскому пришлось намотать не один километр по кабинетам местных чиновников. Несколько лет формальных переписок и пустых обещаний. Дозвонившись на прямую линию Главе Администрации Президента, вопрос решили в течение трех дней.

Александр Плащинский, житель поселка Колядичи:

Если бы не было личного вмешательства Главы Администрации Президента, то вопрос, мы убеждены, решен бы не был.