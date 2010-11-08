После обращения в Администрацию Президента в Колядичах заасфальтировали дорогу, а в Могилевской области отремонтировали детдом

Испытание первым дождем дом не выдержал: большая вода пришла и в спальню, и на веранду.
Почти два года женщина обивала пороги местного райисполкома, ожидая помощи — и всё безрезультатно. Пока проблему не услышали на самом высоком уровне.
Ирина Моцная, воспитатель детского дома семейного типа:
После этого зашевелились и сделали даже то, на что я не рассчитывала: в частности, поменяли крышу.
Чтобы проехать несколько сотен метров до столицы по благоустроенной дороге, жителям Колядичей пришлось несколько лет ходить по управленческой иерархии.
Тамара Хованская, жительница поселка Колядичи:
Писали претензии разные, а тут недели две как сделали новую дорогу.
Чтобы здесь появилась дорога, Александру Плащинскому пришлось намотать не один километр по кабинетам местных чиновников. Несколько лет формальных переписок и пустых обещаний. Дозвонившись на прямую линию Главе Администрации Президента, вопрос решили в течение трех дней.
Александр Плащинский, житель поселка Колядичи:
Если бы не было личного вмешательства Главы Администрации Президента, то вопрос, мы убеждены, решен бы не был.
К виновным уже приняты меры. Как ни странно, но и проблема дорог в Колядичах, и строительный брак в Климовичах, с которыми люди обратились к уполномоченным представителям Президента, могли бы решиться на местном уровне. Да и вопрос, похоже, не в деньгах, а в расторопности чиновников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».