После нескольких солнечных дней в Беларусь вновь пришел атлантический циклон

Он принес пасмурную погоду с дождями, туманами и даже мокрым снегом. Составить более долгосрочный прогноз синоптики даже не берутся.

Несколько солнечных дней обманули не только минчан. В пригородах Минска ожили деревья. На вербе проклюнулись пушистые "барашки". Уже набухли почки на смородине и крыжовнике. Зацвела жимолость - что удивительно, за этот год уже в третий раз. Минувшая календарная зима стала одной из самых теплых за последние 100 лет. Температура воздуха на четыре градуса превысила климатическую норму. Да и снега почти не было. Причину белорусских погодных аномалий ученые ищут далеко за пределами Беларуси.

Температура воздуха с каждым годом в Беларуси повышается. Глобальное потепление дает экономические выгоды. Уменьшаются затраты топливных ресурсов, а аграрии, по мнению синоптиков, скоро смогут выращивать если не бананы, то арбузы и дыни. Правда, экономический плюс компенсируется экстремальным минусом. Все чаще на территорию Беларуси залетают ураганные ветры, идут обильные дожди и наблюдаются резкие перепады температур. Например, первая декада нынешнего марта после аномально теплого февраля обещает быть достаточно холодной, с дождями, и туманами.

