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После летнего перерыва открылась сессия Минского городского совета депутатов

23 сентября 2009 11:16
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На повестке дня – 11 вопросов.

Большинство из них – финансово-экономического плана. В частности, городские парламентарии одобрили повышение показателя по энергосбережению для предприятий Минска, которые были расточительны в первом полугодии.

Корректировке подвергнут и бюджет Минска на 2009 год. Столичные депутаты одобрили решение сократить расходы. Это связано в первую очередь с уменьшением доходов города.

На протяжении многих лет бюджет изменялся только в сторону увеличения. Пришло время экономить. Однако ассигнования на социальную сферу не уменьшатся.

# общество

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