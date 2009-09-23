После летнего перерыва открылась сессия Минского городского совета депутатов

На повестке дня – 11 вопросов.

Большинство из них – финансово-экономического плана. В частности, городские парламентарии одобрили повышение показателя по энергосбережению для предприятий Минска, которые были расточительны в первом полугодии.

Корректировке подвергнут и бюджет Минска на 2009 год. Столичные депутаты одобрили решение сократить расходы. Это связано в первую очередь с уменьшением доходов города.

На протяжении многих лет бюджет изменялся только в сторону увеличения. Пришло время экономить. Однако ассигнования на социальную сферу не уменьшатся.