После Египта волна массовых протестов захлестнула Йемен и Бахрейн

Из-за беспорядков в Бахрейне закрыты магазины и банки.
А в Йемене очередная манифестация закончилась столкновениями между сторонниками и противниками действующего режима. Десятки людей получили ранения. Жертв удалось избежать лишь благодаря вмешательству полиции.
Накалённая обстановка и в Алжире. В городе Акбу с требованием улучшить уровень жизни, на улицы вышло несколько десятков человек. Чтобы взять ситуацию под контроль, полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Накануне военные власти Египта для стабилизации ситуации в стране призвали жителей вернуться к мирной жизни и объявили запрет на проведение любых акций протеста.