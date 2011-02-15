После Египта волна массовых протестов захлестнула Йемен и Бахрейн

Чтобы не допустить кровопролития, на улицы выводят усиленные отряды милиции.

Из-за беспорядков в Бахрейне закрыты магазины и банки.

А в Йемене очередная манифестация закончилась столкновениями между сторонниками и противниками действующего режима. Десятки людей получили ранения. Жертв удалось избежать лишь благодаря вмешательству полиции.

Накалённая обстановка и в Алжире. В городе Акбу с требованием улучшить уровень жизни, на улицы вышло несколько десятков человек. Чтобы взять ситуацию под контроль, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Накануне военные власти Египта для стабилизации ситуации в стране призвали жителей вернуться к мирной жизни и объявили запрет на проведение любых акций протеста.