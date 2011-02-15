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После Египта волна массовых протестов захлестнула Йемен и Бахрейн

15 февраля 2011 09:55
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Чтобы не допустить кровопролития, на улицы выводят усиленные отряды милиции.

Из-за беспорядков в Бахрейне закрыты магазины и банки.

Массовые беспорядки в Бахрейне

Массовые беспорядки в Бахрейне

Массовые беспорядки в Бахрейне

Массовые беспорядки в Бахрейне

Массовые беспорядки в Бахрейне

А в Йемене очередная манифестация закончилась столкновениями между сторонниками и противниками действующего режима. Десятки людей получили ранения. Жертв удалось избежать лишь благодаря вмешательству полиции.

Массовые беспорядки в Алжире

Массовые беспорядки в Алжире

Массовые беспорядки в Алжире

Массовые беспорядки в Алжире

Массовые беспорядки в Алжире

Массовые беспорядки в Алжире

Накалённая обстановка и в Алжире. В городе Акбу с требованием улучшить уровень жизни, на улицы вышло несколько десятков человек. Чтобы взять ситуацию под контроль, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Массовые беспорядки в Алжире

Массовые беспорядки в Алжире

Массовые беспорядки в Алжире

Массовые беспорядки в Алжире

Накануне военные власти Египта для стабилизации ситуации в стране призвали жителей вернуться к мирной жизни и объявили запрет на проведение любых акций протеста.

# общество # Фотофакт

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