После 18 лет угнетения. Что означает дата 2 ноября для белорусов?

Новости Беларуси. «Принять Западную Белоруссию в состав БССР и воссоединить тем самым великий белорусский народ в едином Белорусском государстве». С такой формулировкой ровно 82 года назад был принят закон Верховного Совета СССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно 2 ноября юридически был закреплен процесс воссоединения наших земель. Таким образом, за многовековой период становления и развития белорусский этнос обрел территориальную целостность, что в дальнейшем послужило укреплению его государственности.

Прежде чем воссоединиться, западным белорусам пришлось пережить 18 лет национально-культурного и экономического угнетения со стороны польских властей. Все закончилось с началом освободительного похода Красной армии 17 сентября 1939. Именно эта дата в новейшей истории определена как День народного единства.