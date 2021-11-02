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После 18 лет угнетения. Что означает дата 2 ноября для белорусов?

02 ноября 2021 12:14
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Новости Беларуси. «Принять Западную Белоруссию в состав БССР и воссоединить тем самым великий белорусский народ в едином Белорусском государстве». С такой формулировкой ровно 82 года назад был принят закон Верховного Совета СССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

После 18 лет угнетения. Что означает дата 2 ноября для белорусов? -1

Именно 2 ноября юридически был закреплен процесс воссоединения наших земель. Таким образом, за многовековой период становления и развития белорусский этнос обрел территориальную целостность, что в дальнейшем послужило укреплению его государственности.  

Прежде чем воссоединиться, западным белорусам пришлось пережить 18 лет национально-культурного и экономического угнетения со стороны польских властей. Все закончилось с началом освободительного похода Красной армии 17 сентября 1939. Именно эта дата в новейшей истории определена как День народного единства.  

# История # общество # Фотофакт

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