Посланник Папы Римского в Минске обратился к католикам на белорусском языке

Белорусские католики празднуют 300-летие освящения минского архикафедрального собора Пресвятой Девы Марии.

В столицу на торжества приехали многочисленные гости, в том числе и Посланник Папы Римского кардинал Йозеф Томко, который передал поздравления от Пантифика и во время литургии обратился к католикам на белорусском языке.

Собор Пресвятой Девы Марии был построен в 1710 году как церковь при иезуитском монастыре. Пережив беды двух мировых войн, в 1948 году храм закрыли и передали спортивному товариществу «Спартак». К 1951 святыня превратилась в дом физкультуры. В 90, благодаря усилиям верующих, костел вернули католикам. Свои двери для верующих после реконструкции храм открыл 21 октября 1997 года.

С 300-летием освящения костёла прихожан Минско-Могилёвской архидио-цезии Римско-католической церкви в Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. «Костёл стал настоящим культурным центром, где активно идет благотворительная и просветительская деятельность. Его священнослужители и прихожане вносят весомый вклад в обогащение духовных традиций нашего народа, проводят большую социальную работу. Пусть и в дальнейшем Архи-кафедральный костёл помогает людям осознавать свою сущность, воспитывать чувства милосердия и любви, побуждает их самоотверженно служить нашей Родине» – говорится в поздравлении.