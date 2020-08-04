Послание Президента к белорусскому народу и Парламенту. Когда смотреть телеверсию?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что основные моменты текста Послания Президент писал лично. Уже в начале своего обращения Александр Лукашенко отметил: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, а проводит многовекторную внешнюю политику. И это в то время, когда многие страны погрузились в вооруженные конфликты и торговые войны.

Выступление главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса, ведь обозначены приоритеты развития страны в ключевых сферах.

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Но это о глобальном. А вот что касается отдельно взятого белоруса? Люди в глубинке должны иметь условия для жизни не хуже, чем в городах. Приоритеты на ближайшее время: местные дороги и строительство жилья с господдержкой, доступность качественного образования для каждого. Речь шла и о зарплате: в будущую пятилетку она должна вырасти в стране в два раза.