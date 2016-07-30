Пошив обуви для олимпийской сборной – знак качества: «Марко» отмечает 25-летие

Новости Беларуси. За 25 лет более 25-ти миллионов пар. Крупнейший белорусский обувной бренд сегодня отмечает юбилей. Предприятие прошло историю от небольшой компании по пошиву мужской обуви до флагмана легкой промышленности страны. Ежегодно холдинг выпускает более 4-х миллионов пар обуви, около половины уходит на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Не исключение и эксклюзивные заказы. Так, в Витебске делали обувь для белорусской олимпийской сборной. Обо всем подробнее – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Более 4-х миллионов пар обуви в год, в сезон почти тысяча новых моделей. И к каждой туфельке отношение, как к хрустальной. Юрий, мастер с почти 20-летним стажем, пристально следит за работой своих подчиненных. Знает производство, что называется, «от» и «до». Да и в моде тоже силён. Сегодня, например, в тренде лак. Не исключение и заказы под грифом эксклюзив.

Юрий Воронов, мастер пошивочного участка холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

Недавно делали заказ для Олимпийской сборной. Обували полностью. 450 пар. То есть на Олимпиаде белорусская сборная будет выходить в обуви, сделанной отчасти моими руками и руками моих подчиненных.

Кстати, руки как нашего героя, так и его подчиненных берегут. Золото предприятия – не иначе.

Анастасия Винчо, СТВ:

Весь технологический процесс максимально безопасен. Например, это оборудование позволяет придать пяточной части обуви форму. Машина настолько проста в применении, что с ней могу справиться даже я.

А дальше упаковка и товар на прилавках магазинов.

Ежегодно холдинг «Марко» предлагает белорусам более 2-х тысяч новых моделей. Полюбившиеся покупателям модели и спустя много лет не сходят с конвейера холдинга.

Между тем, белорусская продукция успешно зарекомендовала себя не только на внутреннем рынке. Около 2-х миллионов пар обуви уходит на экспорт каждый год. Это Россия, Украина, Молдова, Латвия. Перспектива на следующий год – рынок Америки.

Николай Мартынов, генеральный директор СООО «Марко»:

Переговоры проведены. Есть уже образцы, мы туда отвезли и получили уже обратно пожелания. Этот путь выхода на какой-то другой рынок более длительный. Но, я надеюсь, американский рынок будет нами освоен.

География экспорта расширяется и за счет партнерского сотрудничества.

Александр Сажин, директор ООО «Марко-МФ» (Россия):

У нас сеть магазинов в Москве «Белорусская обувь». И процентов 80, наверное, белорусской обуви у нас – это «Марко». Из белорусской обуви она самая распространенная и самая ходовая. Потому что она самая прочная и качественная.

Иштван Хаук, директор предприятия по производству обуви (Германия):

Я первый раз был в Беларуси и России в 1972-м году. Каждые два-три года я приезжаю. И я люблю белорусский и русский народ. И я решил, что буду инвестировать и помогать.

И сегодня одному из крупнейших производителей обуви в стране исполнилось 25 лет. В юбилей традиционно подвели итоги работы предприятия. Наградили лучших. И думали о планах на будущее. Грандиозное завтра не заставит себя долго ждать, – уверены в компании. Курс взят, а значит, достижения сегодня – это только начало.