Новости Беларуси. В Беларуси намолочено почти 2 миллиона тонн зерна – это без учета рапса. К очередному знаковому рубежу подошли вплотную аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посевы обмолочены почти на 30 % площадей.

Стоит отметить, что темпы жатвы превышают прошлогодние. Даже в Витебской области, где традиционно приступают к работам позже всех, убрано 14 % полей. На эту же дату в 2022-м было 6%. Ближе всех к завершению уборки брестские аграрии. На уровне 2022 года идут гомельские хлеборобы.

Отдельную статистику приводит Минсельхозпрод по рапсу. Он убран с 85 % площадей. Урожайность на 2 центнера выше прошлогодней. Рекордсменом является Гродненская область. Эта культура с каждого гектара там дает в среднем по 38,3 центнера. Это даже больше, чем средняя урожайность по стране колосовых. Аграрии используют каждый погожий день.