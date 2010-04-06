Посевная набирает обороты в Беларуси

В Гомельской области уже все хозяйства приступили к работам на полях. Ранними яровыми и зернобобовыми культурами засеяно 10% к плану. При этом аграрии отмечают, что в нынешнем году темпы значительно ниже прошлогодних. На аналогичную дату 2009 года было засеяно около 45%. Такая разница объясняется более поздним приходом весны и большим количеством влаги в почве. Пока грунтовые воды находятся на своем максимальном уровне, поэтому техника просто не может выйти на поля.