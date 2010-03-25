Посевная компания началась в южных районах Брестчины

Но говорить о массовом характере компании еще не приходиться.

Погода внесла существенные коррективы в график работы аграриев.

Для опытного механизатора Владимира Кузенько эта посевная — особенная. Он осваивает новую науку — навигацию. Современная машина с говорящим названием «Роса» способна удобрять поля с ювелирной точностью и без малейшего вреда для молодой поросли.

Белорусская машина по своей экономичности в 20 раз превосходит зарубежные аналоги. А для аграриев она — первая помощница. В полях слякотно. Обычные тракторы вязнут.

Там, где не проходит техника, помогает авиация. Если удобрения не внести во время, хорошего урожая не жди.

Олег Бурак, главный агроном сельхозпредприятия «Остромечево»:

Раскручиваем работы. Активно подкармливаем озимые зерновые и рапс. Предстоит подкормить 3446 га озимых плюс 520 га рапса.



К работе на полях брестской области готовы как люди, так и техника. Если погода не преподнесет сюрпризов, то урожай, заверяют специалисты, будет хорошим.

Михаил Кадыров, первый заместитель генерального директора научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Проблемы будут в Витебской и в Могилёвской областях.К примеру, В Витебской — потому что очень поздно сеяли, а также осенью были очень обильные осадки.

Посевная кампания в этом году начнётся поздно. Прогнозами относительно её сроков и возможных потерь поделились сегодня с журналистами учёные. Осенью и зимой погода была переменчива и в результате не позволила вовремя приступить к весенним работам. По прогнозам, массовый сев яровых в этом году начнётся лишь в конце апреля.

Кроме того, почти треть посевов рапса придётся пересевать. В Витебской области потери зерновых ожидаются более 10%.

Владимир Новиков, Андрей Щерба. Телекомпания СТВ. Брестский район.