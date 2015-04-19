Посевная-2015: Преимущества белорусских семян над иностранными

Новости Беларуси. Белорусские аграрии уже начали битву за урожай. В этом году хлебный каравай рассчитывают получить не меньше весьма увесистого прошлогоднего. А вот качество хлеба – и первого, и второго, да и того, что к хлебу, – конечно, зависит от качества того самого зернышка, положенного весной в землю.

Семеноводство – целая отрасль отечественного агропромышленного комплекса. И если с картофелем в этом смысле у нас все в порядке, то по другим позициям мы заметно проигрываем. А ведь может быть совсем по-другому – сетует корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Анна Крапивка, агроном крестьянско-фермерского хозяйства:

В детстве у меня спрашивали: кем ты станешь, как мама врачом? Я отвечала, что стану только агрономом, как папа.

В свои 22 она вывела химическую формулу удобрения и методом проб изобрела эликсир плодородия. Анна доучивается в сельхоз академии. Юношеский максимализм вскоре планирует переквалифицировать в кандидатский минимум и защитить диссертацию по выращиванию арбузов. А практикует здесь, на родительской ферме в должности агронома – вот такой семейный подряд.

Анна Крапивка, агроном крестьянско-фермерского хозяйства:

Вот капуста белорусской селекции «Илария». Европейская селекция дает 20-40 тонн, эта дает 40-60.

Без преувеличения, продукция здешних фермерских плантаций – для всеядных: полный винегретный, оливьешный, суповой набор. Проще сказать, какие культуры только не возделывают – от брокколи и кольраби до арбузов и дынь. Настоящая экспериментальная база.

Анна Крапивка, агроном крестьянско-фермерского хозяйства:

Белорусские сорта, которые я покупала, меня ни разу не подставили.

Посадочный материал, то есть семена, тоже подопытные. Есть и белорусской, и российской, и европейской селекции. Впрочем, за 10 лет, что существует хозяйство, уже появились сорта-фавориты. И, надо сказать, эмигрантов все-таки меньше, чем коренных.

На белорусской аграрной ниве тянет локомотив с семенами овощных культур лишь несколько отечественных производителей. У Анны Крапивки в планах пробелы в семенной системе засыпать со своих амбаров.

Анна Крапивка, агроном крестьянско-фермерского хозяйства:

Семенных хозяйств очень мало. Можно сказать, старые волки, доктора наук все делают, стараются. Жалко, что молодежь не хочет сейчас уходить в агрономию.

Беларусь-«бульбалэнд» уже неоспоримо. Сорта картофеля под грифом «суперэлита» у нас выведены, причем картофельный список селекционеры продолжает пополнять усовершенствованными семенными клубнями. «Лилея», «Уладар», «Скарб» – мелодичные названия, симфония белорусских полей. Александр Лукашенко, посещая на неделе сельское хозяйство в Смолевичском районе, оценил, как идет сев «второго хлеба». А расхваленный там же сорт картофеля президент решил продегустировать лично.

Горячий сезон в агромагазинах. С самого открытия покупатели штурмуют прилавки.

50 овощных культур и полторы тысячи сортов. Гарантия качества прямо на упаковке – проверено инспекцией по семеноводству. Если клиент не дождался всходов, можно вернуться в магазин, здесь сделают контрольный посев и обменяют «неудачны» зерна на новые. Впрочем, такие случаи – редкость.

Татьяна Мех, директор агромагазином:

Любой пакет можно купить. У него есть удостоверение, то есть свой документ.

Проанализируем рынок семян. На одном из столичных базаров несколько точек с продукцией для дачников. Ассортимент практически одинаковый. Продавец уверяет: торгует 20 лет, с жалобами никто не приходит, мол, это и есть ее гарантия.

Семена, поступающие в продажу, проходят экспертизу. Кроме того, все сорта должны быть зарегистрированы в специальном реестре.

Ирина Пашкевич, заместитель директора главной государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений:

Наша инспекция определяет более 14 показателей, которые характеризуют семена.

Пройдя все круги лаборатории семена получают или не получают пропуск в землю или на прилавок.

Ирина Пашкевич, заместитель директора главной государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений:

Вы можете спросить у продавца, проверены ли у него семена. У нас недостаточно производится семян овощных, если бы их было достаточно, их бы не завозили в таком ассортименте.

Дачников-экспериментаторов, которые решили апробироваться новый заморский сорт, может подстерегать неприятность. Ведь семена томата, скажем, выведенные в жаркой Испании, вряд ли найдут путь к такому непостоянному белорусскому солнцу. Наши ученые их адаптируют под наши климатические реалии. Сейчас в агротренде арбузы. Пока на прилавках российские и голландские семечки, но уже скоро во всех огородах страны появятся полосатые ягоды белорусского происхождения.

Мечислав Степура, заведующий отделом Института овощеводства НАН Беларуси:

Через 3-5 лет будут наш белорусские, мы их приспособим.

По сути, семянотворчеством в Беларуси занимается лишь десяток ученых. В авангарде — институт овощеводства Национальной академии наук.

Виктор Карпович, директор Института овощеводства НАН Республики Беларусь:

Отдельный сорт можно создать за 7-10 лет, другой требует для выведения порядка 15 лет.

Капуста, баклажаны, перцы, огурцы, помидоры, свекла, кабачок – все семена института овощеводства в этом сезоне уже распроданы.

А это одно из крупнейших в Беларуси предприятий-заготовителей семян. Сейчас здесь на складах больше 2 миллионов пакетиков будущей овощной продукции. Все сорта акклиматизированы, и числятся в государственном реестре.

Николай Походня, заместитель директора кампании по заготовке семян:

Мы получаем семена из Молдовы, Германии, Польши. Мы даем им семена в небольшом количестве для размножения, для того, чтобы их произвели в условиях, подходящих для данных культур.

Семена, так называемых парниковых культур разводить в наших широтах проблематично, а вот холодостойкие – свекла, морковь, капуста для Беларуси вполне реально. Вот только трудоемким процессом заниматься по сути никто не хочет. Из поставщиков – все тот же Институт овощеводства, Горецкая сельхозакадемия. Вот недавно небольшую партию фасоли привезли частники с Брестчины.

Впрочем, рассчитывая на настоящую битву за урожай, нельзя упускать из виду и лунный календарь, и «легкость» руки, а главное – опыт. Ведь в истине: что посеешь то и пожнешь, важно не только «что», но и «как»!