Поселок Мир пятого ноября стал культурным центром ЕврАзЭС

Новости Беларуси, Мир. Представители стран-участниц организации собрались на очередное заседание Совета по культуре при Интеграционном комитете.

Стороны обсудили сотрудничество между музыкальными учреждениями, театрами, музеями и библиотеками. Оговорили и новую концепцию фестиваля стран ЕврАзЭС, который пройдет в Кыргызстане.

Также руководители министерств культуры подготовили и проект соглашения о сотрудничестве, который в последствии будет подписан главами государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Кураш, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Мы сегодня обсуждали тему создания совместного кинопроизводства. На будущее. Чтобы аккумулировать средства разных стран. Коль скоро мы себя заявили как реальная экономическая, политическая и культурная сила ЕврАзЭС, надо, чтобы у нас были и свои проекты.

Павел Хорошилов, заместитель министра культуры Российской Федерации:

Те проблемы, которые обсуждали сегодня, стоят перед нами в рамках существующих и двусторонних, и многосторонних связей, и связей с международными организациями в сфере культуры, и в прямых связях между учреждениями культуры всех стран, которые представлены в ЕврАзЭС. Мы об этом с вами все прекрасно знаем и понимаем, что эти процессы никогда до нуля не замирали.

Сегодня мнение этих стран в определенной экономической и политической конфигурации может дать некий новый алгоритм культурного развития. И вот мы стараемся способствовать тому, чтобы это этот алгоритм был выработан.

В Евразийский экономический союз сегодня входят пять государств – Беларусь, Россия, Казахстан Кыргызстан и Таджикистан. Международная организация помогает формированию Таможенного Союза и Единого экономического пространства. Сотрудничество в этих интеграционных объединениях направлено на решение экономических вопросов между странами. Вместе с тем, не менее приоритетной остается и социальная сфера.

Мурат Мусатаев, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС:

Знаменательно, что данное заседание проводится в Беларуси, в стране, которая является одним из инициаторов интеграционных процессов, в стране, которая сегодня совместно с Россией, Казахстаном строит Таможенный союз, Единое экономическое пространство. Мы понимаем, что это экономическое объединение, но приоритетом является социальная сфера.

Вчера по телевизору мы слушали Александра Григорьевича, который сказал, что это все делается для людей, чтобы обеспечить людям свободный доступ к культурным ценностям и возможность общения именно простых людей.