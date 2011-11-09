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Посадка кустарников и деревьев в Минске продолжается. Активным жильцам ЖЭСы готовы выдать специальный инвентарь

09 ноября 2011 08:37
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Комплексная реновация квартала на улице Нестерова завершилась накануне традиционного осеннего объезда города. Здесь сосредоточены все последние разработки коммунальщиков.

Оксана Мисько, жительница дома №82 по улице Нестерова:
Все жильцы дома выходили на субботник, сажали саженцы, кусты. Всем приятно, когда зелёная зона есть.

Галия Кинчина, жительница дома №82 по улице Нестерова:
Жители нашего дома согласны собирать деньги, вклад свой вносить, чтобы благоустроить территорию.

Безопасные детские площадки, уютные гостевые парковки и контейнеры для раздельного сбора мусора. Специально для дворовых территорий даже разработали специальные плакаты.

Жильцы этого квартала не только дружат между собой, но и с ЖЭСом. Коммунальщики поддерживают инициативных горожан. В планах — ремонт подъездов и установка декоративных заборчиков во дворе.

Игорь Шелковский, директор КУП ЖЭУ №91 ЖРЭО Заводского района Минска:
Сейчас станет и проще парковаться, и мусора не будет. Надеюсь, совместно с жителями мы сохраним то, что сделали, и приумножим.

Любовь Цедова, жительница дома №82 по улице Нестерова:
Жить хочется, глянув  на это великолепие. И для машин хватает места.

Месячник по благоустройству и озеленению завершился, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но посадка кустарников и деревьев продолжается. Активистам ЖЭСы готовы даже выдать специальный инвентарь.

# общество

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