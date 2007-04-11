Посади свое дерево!

В предстоящие выходные в Беларуси появится 10 миллионов новых деревьев.

14 апреля пройдет общереспубликанская добровольная акция "День леса". Познакомиться с работой лесовода и посадить свое дерево в этот день сможет любой желающий. Для этого Министерство лесного хозяйства уже подготовило более 500 участков во всех регионах республики. Организаторы преследуют таким образом главную цель - показать, какими усилиями создаются новые лесопосадки. Специалисты надеются, что проведение таких акций поможет воспитать бережное отношение к лесу как национальному богатству.

Охрана леса от пожаров и готовность лесхозов республики к пожароопасному сезону. Эти и другие проблемы обсудят участники республиканского семинара. Он пройдёт 11 апреля на базе Лепельского лесхоза.

На семинаре продемонстрируют организацию противопожарного обустройства лесов, работу по обнаружению очагов возгораний, а также другие аспекты деятельности лесничеств. Кроме того, в рамках семинара пройдет конкурс лесхозов Витебщины на обустройство лучшего места отдыха.