Посади дерево своими руками

14 апреля планируют посадить в Беларуси 10 миллионов саженцев. В республике пройдёт добровольная акция "День леса". Посадить свое дерево и познакомиться с работой лесовода в этот день сможет любой желающий. Министерство лесного хозяйства подготовило более 500 участков во всех регионах страны. Организаторы преследуют таким образом главную цель - показать, какими усилиями создаются новые лесопосадки. Специалисты надеются, что проведение таких акций ежегодно поможет воспитать бережное отношение к лесу как национальному богатству.