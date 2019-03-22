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Порывы ветра до 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Беларуси

22 марта 2019 11:05
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Новости Беларуси. Сильные порывы ветра наблюдаются 22 марта по всей стране. Максимальная его скорость в Минске достигает 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порывы ветра до 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Беларуси -1

Утром в сети появилось видео, автор которого предупреждает о прямой угрозе. На кадрах видно, как от ветра раскачивается рекламный щит. Он находится на пересечении улиц Колесникова и Владислава Голубка в Минске. Мужчина предполагает, что из-за сильных колебаний может разбиться основание крепления щита.

Держаться подальше от билбордов, линий электропередачи и больших деревьев в такую погоду рекомендуют спасатели.

Порывы ветра до 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Беларуси -4

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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