Порывы ветра до 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Беларуси

Новости Беларуси. Сильные порывы ветра наблюдаются 22 марта по всей стране. Максимальная его скорость в Минске достигает 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром в сети появилось видео, автор которого предупреждает о прямой угрозе. На кадрах видно, как от ветра раскачивается рекламный щит. Он находится на пересечении улиц Колесникова и Владислава Голубка в Минске. Мужчина предполагает, что из-за сильных колебаний может разбиться основание крепления щита.

Держаться подальше от билбордов, линий электропередачи и больших деревьев в такую погоду рекомендуют спасатели.