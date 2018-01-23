Прямой эфир

Портативный суперкомпьютер, беспилотный летательный аппарат. Академия наук выберет 100 лучших разработок

23 января 2018 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Топ-100 лучших разработок составит Академия наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот список войдут проекты для различных областей экономики – промышленности, образования и медицины. 10 наиболее значимых достижений объявят на Дне белорусской науки. Он пройдет уже 26 января. В этот же день около Национальной библиотеки откроется масштабная выставка достижений научной мысли. 

Портативный суперкомпьютер, беспилотный летательный аппарат. Академия наук выберет 100 лучших разработок-1

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Портативный суперкомпьютер, беспилотный летательный аппарат. В общем, новых свойств с ударными функциями, разработали целый ряд фармацевтических препаратов с уникальными свойствами. Если бы я стал перечислять по институтам, что разработано, таких сотни разработок.

Портативный суперкомпьютер, беспилотный летательный аппарат. Академия наук выберет 100 лучших разработок-4

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
По нашим научным разработкам, по нашим достижениям насколько они признаны за пределами страны, в том числе и определяется уровень нашей страны. Мы поставляем продукцию в 181 страну мира, если брать наш экспорт, и с 40 странами мы имеем активное научно-техническое сотрудничество.

В этот год Академия наук входит со смелыми проектами. Запланировано создание еще одного технопарка.  Он получит название «Академтехноград». Ученые также намерены наладить производство электромобилей. Машины будут собирать на предприятии «БелДжи».

Портативный суперкомпьютер, беспилотный летательный аппарат. Академия наук выберет 100 лучших разработок-7

Портативный суперкомпьютер, беспилотный летательный аппарат. Академия наук выберет 100 лучших разработок-9

# общество # Фотофакт # Белорусская наука # Владимир Гусаков # Александр Шумилин

Другие новости рубрики

Все новости
Необходимо устранить имеющиеся пробелы: насколько соответствуют документы 2017 года Конституции
23 января 2018 14:32

Необходимо устранить имеющиеся пробелы: насколько соответствуют документы 2017 года Конституции

Бесплатно отправить почтовую открытку можно в День ручного письма 23 января
23 января 2018 09:59

Бесплатно отправить почтовую открытку можно в День ручного письма 23 января

Эстафету принял. Новополоцк стал культурной столицей Беларуси в 2018 году
23 января 2018 09:51

Эстафету принял. Новополоцк стал культурной столицей Беларуси в 2018 году