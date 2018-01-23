Портативный суперкомпьютер, беспилотный летательный аппарат. Академия наук выберет 100 лучших разработок

В этот список войдут проекты для различных областей экономики – промышленности, образования и медицины. 10 наиболее значимых достижений объявят на Дне белорусской науки. Он пройдет уже 26 января. В этот же день около Национальной библиотеки откроется масштабная выставка достижений научной мысли.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси: Портативный суперкомпьютер, беспилотный летательный аппарат. В общем, новых свойств с ударными функциями, разработали целый ряд фармацевтических препаратов с уникальными свойствами. Если бы я стал перечислять по институтам, что разработано, таких сотни разработок.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

По нашим научным разработкам, по нашим достижениям насколько они признаны за пределами страны, в том числе и определяется уровень нашей страны. Мы поставляем продукцию в 181 страну мира, если брать наш экспорт, и с 40 странами мы имеем активное научно-техническое сотрудничество.

В этот год Академия наук входит со смелыми проектами. Запланировано создание еще одного технопарка. Он получит название «Академтехноград». Ученые также намерены наладить производство электромобилей. Машины будут собирать на предприятии «БелДжи».