Порадовать глаз и оценить эстетику

Столичное руководство 13 сентября знакомилось с передовыми приемами цветочного оформления столицы.

Провести семинар решили на базе Первомайского района. Два часа путешествия по улицам и резюме Председателя Мингорисполкома Михаила Павлова - столичные озеленители движутся в правильном направлении.

Показательные цветочные выступления. Удар по глазам тех, кто оценивает, и количеством, и качеством. Объектов не много. Но все, как на подбор. Удачное сочетание однолетников и вечнозеленых кустарников, необычные цветочные скульптуры, и витиеватые формы вертикального озеленения. И все это в одном районе столицы. Дом милосердия - в этом году эталон цветочного оформления. Продумано все. До мелочей. От глиняных кашпо до необычных деревьев. Это подарок специалистов Ботанического сада.

Генеральный директор предприятия "Минскзеленстрой" Валерий Кулеш тоже - цветочная душа. В этом году рад за город, как никогда. Его специалисты высадили более двух миллионов цветов. Еще столько же закопали в свою землю предприятия и организации. Сажать теперь может каждый - качество рассады на уровне.

В этом году в Минск вернулись розарии. Первый уже есть - на площади Независимости. Дальше - больше, но это попозже. Смелее стали цветоводы и в формировании композиций. Теперь здесь не только цветы, но и щепа, камни - в ход идет любой декоративный материал.

Труды озеленителей председатель Мингорисполкома Михаил Павлов оценил высоко. Но отметил - впереди еще большая работа. Самую главную оценку минским озеленителям выставят горожане и гости столицы. А пока их оценила природа. И даже начала помогать зеленым строителям. Вне плана зацвели каштаны, яблони и даже клубника. Видимо - для полной цветочной гармонии.