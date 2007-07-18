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Пора определиться в профессии

18 июля 2007 14:08
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В этом году первокурсниками государственных и частных вузов станут около 85 тысяч человек, сузов - около 30 тысяч.

Некоторые итоги нынешней вступительной кампании уже известны. На днях будут зачислены первокурсники вузов силовых ведомств и творческого профиля. Конкурс в Белорусский государственный университет культуры и искусств составил более 3 человек на место. На одно место в Военную Академию претендовали два человека, чуть больше - в Академию МВД.

"Мы несколько уменьшили набор по специальностям в группе "право" на 15%, на экономические специальности - на 18%, отдельные педагогические специальности - до 25%. Произошло увеличение набора на строительные специальности, которые сейчас востребованы", - сказал первый заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Жук.

# общество

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