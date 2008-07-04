Попытка испортить праздник не удалась

Приблизительно в половине первого ночи в толпе зрителей раздался громкий хлопок. Как выяснилось позже, взорвалось самодельное взрывное устройство.

Видимо кто-то хотел испортить торжество, но своей цели злоумышленник не достиг. Серьезных последствий, на которые он, видимо, рассчитывал, не последовало. Среди огромного количества людей паники не возникло. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

И как заявил министр внутренних дел страны Владимир Наумов, на месте вчерашнего инцидента было обнаружено второе неиспользованное самодельное взрывное устройство. Сейчас оно находится на исследовании.

Как сообщили в Минздраве, за медицинской помощью после взрыва обратились около 50 человек. Большинство получили повреждения конечностей легкой степени тяжести, несколько человек – средней степени. К месту происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи и милиция. Благодаря слаженным действиям служб, всем была оказана квалифицированная помощь. Пострадавшие госпитализированы в различные клиники столицы.

На концерте у стелы "Минск – город-герой" присутствовал Президент Александр Лукашенко и сразу после взрыва он направился к месту инцидента, чтобы лично узнать подробности произошедшего. Глава государства дал жесткое указание незамедлительно разобраться в причинах происшествия и найти виновных. Как уже было замечено, провокация не достигла результата – паники среди многочисленных зрителей концерта не было.

